Захарова освежила Макрону память двумя фотографиями. На Украине нет нацистов?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о спецоперации на Украине. Она освежила память французскому лидеру двумя фото и поинтересовалась, действительно ли он после всего этого верит, что на Украине нет нацистов.

Захарова прокомментировала слова Макрона о том, что борьба с нацизмом, которую Россия ведёт на Украине, - это ложь. Она удивилась, как, находясь восемь лет в "Нормандской четвёрке", Франция умудрилась не увидеть ни одного случая разгула нацистов на Украине.

Она напомнила, как в 2019 году ультраправые радикалы нарисовали свастику на памятнике жертвам холокоста под Николаевом (в этом месте Бандера и его соратники убили 54 тысячи евреев) и написали, что потомков похороненных в этой земле ждёт второй холокост за "продажу украинской земли". При этом Захарова выложила две фотографии, на которых видно и свастику, и записку.

Таких фактов за эти годы тысячи. Не видел их только тот, кто не хотел видеть. Но мы будем напоминать,

- пишет она в Telegram.