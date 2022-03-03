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Захарова освежила Макрону память двумя фотографиями. На Украине нет нацистов?
03 марта 2022, 00:35 • 202 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о спецоперации на Украине. Она освежила память французскому лидеру двумя фото и поинтересовалась, действительно ли он после всего этого верит, что на Украине нет нацистов.
Захарова прокомментировала слова Макрона о том, что борьба с нацизмом, которую Россия ведёт на Украине, - это ложь. Она удивилась, как, находясь восемь лет в "Нормандской четвёрке", Франция умудрилась не увидеть ни одного случая разгула нацистов на Украине.
Она напомнила, как в 2019 году ультраправые радикалы нарисовали свастику на памятнике жертвам холокоста под Николаевом (в этом месте Бандера и его соратники убили 54 тысячи евреев) и написали, что потомков похороненных в этой земле ждёт второй холокост за "продажу украинской земли". При этом Захарова выложила две фотографии, на которых видно и свастику, и записку.
- пишет она в Telegram.
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