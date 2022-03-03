Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановк...
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
"Призраков Киева" станет больше": Украине пожертвовали 70 самолёт...
Главная / Политика

Захарова освежила Макрону память двумя фотографиями. На Украине нет нацистов?

03 марта 2022, 00:35  •  202 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о спецоперации на Украине. Она освежила память французскому лидеру двумя фото и поинтересовалась, действительно ли он после всего этого верит, что на Украине нет нацистов.
Захарова прокомментировала слова Макрона о том, что борьба с нацизмом, которую Россия ведёт на Украине, - это ложь. Она удивилась, как, находясь восемь лет в "Нормандской четвёрке", Франция умудрилась не увидеть ни одного случая разгула нацистов на Украине.
Она напомнила, как в 2019 году ультраправые радикалы нарисовали свастику на памятнике жертвам холокоста под Николаевом (в этом месте Бандера и его соратники убили 54 тысячи евреев) и написали, что потомков похороненных в этой земле ждёт второй холокост за "продажу украинской земли". При этом Захарова выложила две фотографии, на которых видно и свастику, и записку.
Таких фактов за эти годы тысячи. Не видел их только тот, кто не хотел видеть. Но мы будем напоминать,
- пишет она в Telegram.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


202
Источник
Похожие новости
02 марта 2022, 20:50
Подвиг танкистов: Получили контузию, но спасли людей
02 марта 2022, 20:50
Запад угрожал членам ООН, чтобы они осудили Россию - Небензя
02 марта 2022, 23:15
"Я увидел своими глазами": Израильский журналист разоблачил очередную ложь Зеленского
02 марта 2022, 20:50
Русские военные устраняют реальную угрозу: Минобороны отчиталось о ходе операции на Украине
02 марта 2022, 23:15
Разница между военными России и США раскрылась в единственной фразе чиновника Пентагона
02 марта 2022, 23:15
Экс-инспектор ООН по вооружению оценил НАТО: "Это просто позорище"
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 марта 2022, 20:50
Подвиг танкистов: Получили контузию, но спасли людей
02 марта 2022, 23:15
"Я увидел своими глазами": Израильский журналист разоблачил очередную ложь ...
02 марта 2022, 23:15
Разница между военными России и США раскрылась в единственной фразе чиновника Пентаго...
02 марта 2022, 23:15
США занимались созданием смертельного вируса в биолаборатории в Харькове
02 марта 2022, 23:15
Экс-инспектор ООН по вооружению оценил НАТО: "Это просто позорище"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2022, 22:35
Кто согласен с "убийством русских". В список попали популярные певцы и блогеры
24 февраля 2022, 07:25
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
01 марта 2022, 05:05
Американец из осаждённого Киева: "Русские побеждают. И побеждают решительно"
24 февраля 2022, 09:45
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операция в Черном и Азовском морях
26 февраля 2022, 10:45
Роскосмос наносит двойной ответный удар за санкции
01 марта 2022, 06:50
"Призраков Киева" станет больше": Украине пожертвовали 70 самолётов. Но с условием
28 февраля 2022, 00:55
Украинский мэр "принял единственно верное решение". Город возвращается к нормальной жизни
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.