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Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
15 декабря 2021, 12:30 • 251 • Политика
Представитель МИД посмотрела интервью Богдана у Гордона
Мария Захарова считает, что откровенное признание сразу двух экс-соратников Владимира Зеленского о том, как они помогали занять комику президентское кресло стало буквально саморазоблачением. Так она оценила интервью бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону в своем канале в Telegram.
Богдан, как и Гордон, признались, что помогали Зеленскому стать президентом Украины, используя при этом "методы, несовместимые с демократическимим".
Она поинтересовалась, было ли это это интервью очередной удачной операцией СБУ или сиквелом "За двумя зайцами".
"А и неважно, просто хочется от души поблагодарить всех участников этого саморазоблачения. Блестяще", – написала она.
В заключение представитель МИД РФ указала, что пошла работать на цитатами, передает "Общественная служба новостей".
К слову, во время интервью Богдан несколько раз нелестно высказался о Владимире Зеленском, заявив, что именно президент Украины своими оскорбительными действиями растоптал остатки уважения Путина к его персоне.
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