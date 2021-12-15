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Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине

15 декабря 2021, 12:30  •  251 • Политика
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Представитель МИД посмотрела интервью Богдана у Гордона
Мария Захарова считает, что откровенное признание сразу двух экс-соратников Владимира Зеленского о том, как они помогали занять комику президентское кресло стало буквально саморазоблачением. Так она оценила интервью бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону в своем канале в Telegram. 
Богдан, как и Гордон, признались, что помогали Зеленскому стать президентом Украины, используя при этом "методы, несовместимые с демократическимим". 
Она поинтересовалась, было ли это это интервью очередной удачной операцией СБУ или сиквелом "За двумя зайцами". 
"А и неважно, просто хочется от души поблагодарить всех участников этого саморазоблачения. Блестяще", – написала она.
В заключение представитель МИД РФ указала, что пошла работать на цитатами, передает "Общественная служба новостей". 
К слову, во время интервью Богдан несколько раз нелестно высказался о Владимире Зеленском, заявив, что именно президент Украины своими оскорбительными действиями растоптал остатки уважения Путина к его персоне. 

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