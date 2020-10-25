Захарова осадила дерзкого немецкого генерала из НАТО: "Заговариваться начали"

Ранее глава оперативного командования "Север" объединённых сил НАТО в Европе немецкий генерал-лейтенант Йорг Фольмер в интервью газете Dagens Nyheter заявил о том, что Россия якобы старается рассорить Североатлантический альянс и Швецию.

"В его подаче, Россия не покладая рук пытается вбить клин в "тесное партнёрство" между шведами и натовцами", - разъяснила на своей странице в Facebook слова немецкого генерала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Задело дипломата и другое высказывание Фольмера в том же интервью. В частности, его ремарка по поводу того, является ли Россия врагом НАТО.

"С учётом нашей общей истории, враг - это слишком сильное слово, - ответил на вопрос журналиста генерал. - Россия - противник".

Захарова довольно жёстко осадила немецкого генерала за подобные высказывания, преподав тому небольшой урок истории.

"С учётом нашей общей истории подобным немецким генералам нужно лучше её знать, - поддела дипломат Фольмера. - Наша страна была противником фашизма и нацизма. "Альпы и Дунай помнят", кто "народам Европы свободу принёс".

Что касается натовцев, то они, по мнению Захаровой, "заговариваться начали".