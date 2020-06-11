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Захарова осадила беспардонных американцев за хамство

11 июня 2020, 21:00  •  76 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
Представитель дипведомства оценила планы Вашингтона объявить Россию "спонсором терроризма"
Намерения американских властей ввести очередные антироссийские санкции можно объяснить желанием некоторых американских политиков-русофобов повысить свою узнаваемость. Однако Москва давно привыкла к таким проявлениям и перестала на них реагировать. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
Так она отреагировала на свежий доклад Республиканского исследовательского комитета США, в котором предлагается ввести новые рестрикции в отношении Москвы, а саму Россию объявить спонсором мирового терроризма.
"Беспардонный призыв объявить нашу страну "государством – спонсором терроризма". Это, конечно, абсолютное хамство", – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.
Предлагаемые в документе американскими конгрессменами санкции Захарова назвала незаконными и отметила, что их пытались ввести еще раньше.
В представленном накануне докладе говорится о 130 мерах, направленных на борьбу с угрозами со стороны России, Китая и Ирана. В частности, республиканцы хотят ввести очередную порцию санкций против российских нефтегазовых компаний и суверенного долга страны, сообщает телеканал "360".
Также американские политики предлагают выйти на прямое общение с гражданами России и поддержать их стремление к демократическим преобразованиям.

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