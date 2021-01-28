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Захарова осадила Берлин за высказывания о протестах в России

28 января 2021, 20:20  •  121 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На Смоленской площади отреагировали на заявления шефа германской дипломатии Мааса
Власти России считают недопустимыми последние высказывания ряда немецких политиков о внутренней политике нашей страны, в частности о несанкционированных акциях. Москва свою позицию доведет до министерства иностранных дел Германии. Об этом сообщила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается заявлений, которые позволяет себе германская сторона, в частности, господин Маас и многие другие представители, но в первую очередь он – действительно, многие из них вызывают недоумение в последнее время", – цитирует РИА "Новости" дипломата.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Москву освободить задержанных в разных городах России участников несогласованных акций, прошедших 23 января. Немец считает, что нужно отпустить тех, кто "мирно протестовал" и для задержания которых "нет оснований". Маас объявил, что Берлин будет следить за судебным процессом над блогером Алексеем Навальным, а после вердикта собрался его обсудить в Совете Европы.
Свои пару слов по внутриполитической ситуации в России вставил и представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он осудил "жесткие" действия сотрудников правоохранительных органов РФ в отношении участников незаконных митингов, потребовав освобождения задержанных. И в очередной раз призвал Москву расследовать якобы отравление боевым веществом Навального "на российской территории".

Напомним, ранее сегодня в лесном массиве в Палкинском районе Псковской области был задержан за драку с омоновцами на Пушкинской площади 21-летний уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев. Молодой человек пытался бежать от правоохранителей, направляясь к границе Латвии. Он был доставлен в Москву. На допросе Джумаев признал свою вину. Сегодня вечером, 28 января, Пресненский суд заключил его под стражу на срок до 23 марта.

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