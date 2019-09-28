Захарова опубликовала фото очереди к Лаврову после его выступления в ООН

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Очередь из представителей международных делегаций выстроилась, чтобы пообщаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после его выступления в пятницу на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом свидетельствует фотография, которую разместила на своей странице на Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очередь в Штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генеральной Ассамблее. Обожаю наблюдать за изоляцией России", - подписала дипломат изображение.