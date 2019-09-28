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Захарова опубликовала фото очереди к Лаврову после его выступления в ООН
28 сентября 2019, 14:09 • 273 • Политика
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Очередь из представителей международных делегаций выстроилась, чтобы пообщаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после его выступления в пятницу на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом свидетельствует фотография, которую разместила на своей странице на Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очередь в Штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генеральной Ассамблее. Обожаю наблюдать за изоляцией России", - подписала дипломат изображение.
Лавров находился в Нью-Йорке в течение недели высокого уровня на сессии ГА ООН 24-27 сентября в качестве главы российской делегации. За это время он провел порядка 30 двусторонних встреч с зарубежными коллегами и главами международных организаций и ооновских высокопоставленных чиновников. Кроме того, он принял участие в министерских встречах в астанинском формате по Сирии (Россия, Иран, Турция), участников иранской ядерной сделки и стран БРИКС. Министр выступил на 11-й Конференции по содействию вступления в силу Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, на заседания Совета Безопасности ООН и на общеполитической дискуссии 74-й сессии ГА ООН. По итогам недельной работы делегации министр по традиции провел большую пресс-конференцию.
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