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Захарова опровергла информацию СМИ о зарплатах сотрудников за рубежом
28 декабря 2017, 00:24 • 45 • Политика
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что сотрудники внешнеполитического ведомства в зарубежных поездках получают 147 тыс. рублей в сутки. Об этом она написала в среду вечером на своей странице в Facebook.
Ранее издание РБК со ссылкой на данные Минфина опубликовало информацию о зарплатах в федеральных государственных органах за 2016 год. В публикации утверждается, что в зарубежных поездках дипломаты получают по 147 тыс. рублей в сутки.
"Вот борюсь с РБК, требуя опровержения. Никто в МИД 147 тыс. рублей в сутки не получает. Возможно, речь идет о месячных зарплатах дипломатов за рубежом, которые рассчитываются из суточных? - написала она. - Хочется, чтобы дали опровержение".
Позже издание опубликовало пояснение, в котором говорится, что речь, скорее всего, идет о средней зарплате сотрудников загранучреждений, которая рассчитывается на основе утвержденных суточных.
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