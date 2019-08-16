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Захарова одной фразой развенчала искажение слов Лаврова о Курилах
16 августа 2019, 04:54 • 95 • Политика
На все спекулятивные интерпретации и искажения слов Сергея Лаврова о "возвращении островов Японии" официальный представитель МИД России ответила одной четкой фразой. "Наша официальная позиция", - заявила Мария Захарова.
Сергей Лавров, выступая на молодежном форуме в Подмосковье, коснулся вопроса Курильских островов, напомнив о том, что Россия является продолжательницей Советского Союза, а это значит, что она отвечает по обязательствам, взятым СССР. В том числе по декларации 1956 года, в которой чётко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом. Одно из них - передача Японии островов Хабомаи и Шикотан. Но только после заключения мирного договора с Токио.
Мария Захарова, комментируя это заявления главы МИД России в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", ответила коротко:
Надо отметить, что слова Лаврова были моментально подхвачены СМИ, при этом некоторые из них все интерпретировали на свой лад, "нечистоплотно". На это обратили внимание в МИД России.
"Удивлены нечистоплотной интерпретацией, которую позволили ряд СМИ, слов Лаврова, повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией", - говорится в распространенном комментарии дипведомства.
Любые спекуляции в духе "Лавров озвучил условия передачи островов Японии" являются недопустимой дезинформацией, отметили в МИД России.
На сайте российского внешнеполитического ведомства был размещен по этому поводу справочный материал, в котором отмечается, что в русле достигнутой в ноябре 2018 года в Сингапуре договоренности на высшем уровне об ускорении переговоров по проблеме мирного договора на основе Совместной декларации СССР и Японии 1956 года состоялись три встречи на уровне глав МИД двух стран (Москва, 14 января и 10 мая 2019 года; Мюнхен, 16 февраля 2019 года). 21 марта 2019 года в Москве предметную дискуссию по данному вопросу провели их заместители (И. В. Моргулов - Т. Мори).
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