Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Натальи Поклонской. Поводом стала новость об "экстрадиции" нового посла в Кабо-Верде.

Назначение президентом России Владимиром Путиным Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде не устроило Киев. Экс-заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что "можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи "посла" России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба до этого говорил, что у его страны теперь есть возможность "испортить жизнь" Поклонской. Впрочем, он не учёл одного нюанса.

Мария Захарова попыталась пресечь инсинуации Киева на тему того, что Поклонская "не спрячется в Африке". Чтобы осадить украинский МИД, хватило одной фразы.

"Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", - написала дипломат в своём Telegram-канале.