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Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской

14 октября 2021, 01:05  •  97 • Политика
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Натальи Поклонской. Поводом стала новость об "экстрадиции" нового посла в Кабо-Верде.
Назначение президентом России Владимиром Путиным Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде не устроило Киев. Экс-заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что "можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи "посла" России".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба до этого говорил, что у его страны теперь есть возможность "испортить жизнь" Поклонской. Впрочем, он не учёл одного нюанса.
Мария Захарова попыталась пресечь инсинуации Киева на тему того, что Поклонская "не спрячется в Африке". Чтобы осадить украинский МИД, хватило одной фразы.
"Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", - написала дипломат в своём Telegram-канале.

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