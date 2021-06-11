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Захарова одной фразой обнулила защиту Twitter в Госдепе

11 июня 2021, 10:50  •  154 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обнулила значимость слов защитника Twitter - своего американского коллеги от Госдепартамента США Неда Прайса. Тот от лица США осудил блокировку работы Twitter в Нигерии, Захарова одной фразой осудила приостановку работы аккаунтов СМИ России и общественных деятелей американскими интернет-платформами.
Весьма ёмко и предельно чётко официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась у себя в Telegram-канале в ответ на заявления своего коллеги из Госдепа Неда Прайса. Фактически русский дипломат обнулила сказанное американцем в защиту заблокированного в Нигерии Twitter.
В частности, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США осуждают блокировку Twitter в Нигерии со стороны местного правительства, а также Вашингтон призывает нигерийские власти уважать свободу слова.
Захарова в пику коллеге из Госдепа ответила всего одной фразой, подчеркнув, что наша страна осуждает приостановку работы аккаунтов СМИ России и общественных деятелей американскими интернет-платформами, а также призвала власти Соединённых Штатов уважать свободу слова.
Россия осуждает приостановку работы аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей американскими интернет-платформами и призывает американские власти уважать свободу слова и выполнять взятые на себя международные обязательства, - отметила Захарова.

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