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Захарова одним словом оценила безысходность Киева с Крымом
19 июня 2021, 11:25 • 322 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом оценила безысходность Киева с Крымом.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал запланированный саммит "Крымской платформы" самым масштабным событием международного уровня из всех, что принимала до этого Украина. По его словам, это будет "важно и ярко".
Комментируя его слова, Мария Захарова отметила, что, если ранее украинская сторона хотела вернуть Крым, то сегодня её желания стали "поскромнее".
"Просто яркое мероприятие нужно", - написала она в своём Telegram-канале.
По словам Захаровой, очевидно, от безысходности представители Киева решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори халва, во рту слаще не станет".
"Мазохисты", - подвела итог Захарова.
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