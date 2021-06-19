Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом оценила безысходность Киева с Крымом.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал запланированный саммит "Крымской платформы" самым масштабным событием международного уровня из всех, что принимала до этого Украина. По его словам, это будет "важно и ярко".

Комментируя его слова, Мария Захарова отметила, что, если ранее украинская сторона хотела вернуть Крым, то сегодня её желания стали "поскромнее".

"Просто яркое мероприятие нужно", - написала она в своём Telegram-канале.

По словам Захаровой, очевидно, от безысходности представители Киева решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори халва, во рту слаще не станет".

"Мазохисты", - подвела итог Захарова.