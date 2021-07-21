Захарова одним фактом ответила на претензии Польши: "К вопросу, кто не выполняет обязанности"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на претензии замминистра иностранных дел Польши Марчина Пшидача, который выдвинул голословное обвинение России. "К вопросу, кто не выполняет обязанности", - ответила дипломат и привела всего один, но очень весомый аргумент.

Пшидач обвинил Россию в "неуважении принципов цивилизованного мира". Это было сделано после того, как Москва отказалась выдать Польше обломки самолёта Ту-154 президента Леха Качиньского, разбившегося в Смоленске 10 апреля 2010 года.

"Россия не выполняет свои обязанности. Она не отвечает на призывы международного сообщества", - заявил польский замминистра.

Мария Захарова объяснила, что МИД России и прочие профильные ведомства уже объясняли ситуацию: до момента завершения следствия и принятия процессуального решения все вещдоки должны оставаться на территории России. Дипломат назвала несостоятельными ссылки представителей Варшавы на международное право. Польские следователи имеют доступ ко всем уликам.

"Утверждение о бессрочном удержании российской стороной обломков самолёта не имеет под собой оснований. Польская сторона неоднократно ставилась в известность о правилах процедуры возвращения вещественных доказательств", - подчеркнула представитель МИД России.

Она привела лишь один факт, который стал ответом на претензии Пшидача. Генпрокуратура России обратилась к польской стороне и попросила предоставить копии фонограммы телефонной беседы Качиньского с его братом, а также её стенограмму. Разговор политика с родственником состоялся непосредственно перед авиакатастрофой. Варшава не дала никакого ответа.

"Это к вопросу о том, кто "не выполняет свои обязанности и не отвечает на призывы международного сообщества", - заключила Мария Захарова в своём Telegram-канале.