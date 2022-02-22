Захарова одним фактом обесценила заявление постпреда США о ядерном оружии на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова постпреда США в ООН Линды Томас-Гринфилд, которая в СБ заявила, что Вашингтон не планирует поставлять ядерное оружие на Украину, которая его не хочет. Заявление американского дипломата Захарова обесценила одним фактом, напомнив о Договоре о нераспространении ядерного оружия.

"Это не вопрос хотения или нехотения Украины. Это даже не вопрос хотения или нехотения США, - особо подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова. - Это вопрос Договора о нераспространении ядерного оружия, членами которого являются и США, и Украина".

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