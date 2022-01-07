Захарова объяснила заявление из Белого дома по Казахстану: "Не понимают"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Джен Псаки.

В МИД России оценили слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о развёртывании контингента ОДКБ в Казахстане. В частности, Псаки указала, что у США есть вопросы по поводу законности запроса Казахстана на развёртывание в стране миротворческих сил.

На это в своём телеграм-канале коротко ответила Мария Захарова.

Она пояснила, что в США есть "некоторые представители", которые не понимают происходящего в Казахстане. При этом такие представители выдают свои слова за официальную позицию.

"Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не всё понимают, выдавая это за американскую позицию", - написала Захарова на своей странице.

Отметим, что, как ранее сообщили в США, переброска миротворческого контингента в Казахстан не повлияла на планы по переговорам США и России о гарантиях безопасности.