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Захарова объяснила, зачем Киев мог организовать «убийство» Бабченко
31 мая 2018, 21:39 • 110 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг инсценировки украинскими спецслужбами убийства журналиста Аркадия Бабченко, предположила, что такими действиями в Киеве надеялись добиться высылки дипломатов России из стран Запада.
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По её мнению, сам Бабченко мог не понимать, что украинские силовики использовали его в своих целях.
«Он искренне (скорее всего, даже очень) верил, что спасает себя и параллельно делает великое дело, ну, может быть, ещё и потенциально прибыльное. Думаю, именно в такой тональности его и разрабатывали спецслужбы, а потом взяли и грубо использовали в своих целях, превратив в настоящего и навсегда своего заложника», — написала она на своей странице в Facebook.
По мнению Захаровой, инсценировка убийства прошла по уже отработанным ранее «мировым» образцам.
«Отсюда и слова про «солидарность» с Украиной, которые были многозначительно произнесены киевскими силовиками в надежде на очередной раунд высылки российских дипломатов или ещё что-нибудь схожее», — отметила представитель МИД России.
Ранее Захарова назвала очевидным пропагандистский эффект в истории с Бабченко.
Сам Бабченко заявил об отсутствии доказательств того, что инсценировка его убийства не является провокацией СБУ.
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