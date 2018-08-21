Захарова объяснила, почему США перед выборами держат санкции наготове

В МИД России анонсированные США санкции назвали важным фактором предвыборной агитации в Штатах. Об этом, в частности, на странице в соцсети сообщила Мария Захарова.

По ее словам, выборы в США пока не прошли, но Вашингтон заблаговременно подготовился. Этому поведению американской стороны есть логическое объяснение, пояснила она.

«Санкции уже готовы. Почему? Потому что это важный фактор предвыборной агитации в США», - подчеркнула Захарова.

Ранее американский Минфин заявил о введении санкций в адрес двух граждан, трех российских компаний и шести судов. Поводом для этого названы санкции против Северной Кореи.

В ведомстве отмечали, что новые санкции обусловлены якобы имевшей место деятельностью России, связанной с «действиями в киберпространстве». Стоит добавить, что также под американские ограничения попала одна компания из Словакии.