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Захарова объяснила, почему США перед выборами держат санкции наготове
21 августа 2018, 23:39 • 58 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила стремление США ввести новые ограничения в адрес РФ.
В МИД России анонсированные США санкции назвали важным фактором предвыборной агитации в Штатах. Об этом, в частности, на странице в соцсети сообщила Мария Захарова.
По ее словам, выборы в США пока не прошли, но Вашингтон заблаговременно подготовился. Этому поведению американской стороны есть логическое объяснение, пояснила она.
«Санкции уже готовы. Почему? Потому что это важный фактор предвыборной агитации в США», - подчеркнула Захарова.
Ранее американский Минфин заявил о введении санкций в адрес двух граждан, трех российских компаний и шести судов. Поводом для этого названы санкции против Северной Кореи.
В ведомстве отмечали, что новые санкции обусловлены якобы имевшей место деятельностью России, связанной с «действиями в киберпространстве». Стоит добавить, что также под американские ограничения попала одна компания из Словакии.
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