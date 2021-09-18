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Захарова объяснила, почему иноагентам бесполезно ставить ультиматум Путину
18 сентября 2021, 21:15 • 115 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему иноагентам бесполезно ставить ультиматум президенту страны Владимиру Путину.
Она написала статью, в которой сравнила работу закона об иностранных агентах в России и в США. По словам Захаровой, в Штатах деятельность иноагентов определяется актом, который был принят ещё в 1938 году и прописывался под нацистскую Германию, чтобы Берлин не смог повлиять на принимаемые Вашингтоном решения через пропаганду. После окончания войны закон отменять не стали, а просто переориентировали его на иностранную прессу, позиция которой отличается от позиции Вашингтона.
При этом американский закон куда более жёсткий, чем русский. К примеру, в Америке иноагентом может стать кто угодно. В России же этот статус могут получить только НКО, общественные объединения, СМИ, а также физлица или юрлица, которые распространяют материалы СМИ-иноагента.
Критериев для оценки два - источник финансирования (зарубежный или нет) и участие в создании или распространении материалов СМИ-иноагента.
Захарова также напомнила, что США просто не дают работать русским журналистам на своей территории. Или устраивают им досмотр с пристрастием на таможне.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что отмены закона об иноагентах не будет.
- пишет она.
Ранее сообщалось, что СМИ-иноагенты поставили ультиматум президенту России Владимиру Путину. Они потребовали отменить закон об иностранных агентах, пожаловавшись на преследование.
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