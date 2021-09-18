Захарова объяснила, почему иноагентам бесполезно ставить ультиматум Путину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему иноагентам бесполезно ставить ультиматум президенту страны Владимиру Путину.

Она написала статью, в которой сравнила работу закона об иностранных агентах в России и в США. По словам Захаровой, в Штатах деятельность иноагентов определяется актом, который был принят ещё в 1938 году и прописывался под нацистскую Германию, чтобы Берлин не смог повлиять на принимаемые Вашингтоном решения через пропаганду. После окончания войны закон отменять не стали, а просто переориентировали его на иностранную прессу, позиция которой отличается от позиции Вашингтона.

При этом американский закон куда более жёсткий, чем русский. К примеру, в Америке иноагентом может стать кто угодно. В России же этот статус могут получить только НКО, общественные объединения, СМИ, а также физлица или юрлица, которые распространяют материалы СМИ-иноагента.

Критериев для оценки два - источник финансирования (зарубежный или нет) и участие в создании или распространении материалов СМИ-иноагента.

Захарова также напомнила, что США просто не дают работать русским журналистам на своей территории. Или устраивают им досмотр с пристрастием на таможне.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что отмены закона об иноагентах не будет.

Ибо если его отменят, у западных партнёров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния в России,

- пишет она.

Ранее сообщалось, что СМИ-иноагенты поставили ультиматум президенту России Владимиру Путину. Они потребовали отменить закон об иностранных агентах, пожаловавшись на преследование.