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Захарова объяснила отсутствие флага ЕС на пресс-конференции Зеленского и Меркель

23 августа 2021, 01:45  •  27 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала тот факт, что в ходе пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель не был вывешен флаг Евросоюза.
По словам дипломата, обычно за спиной канцлера Германии как у представителя страны Евросоюза стоят национальный флаг и флаг Евросоюза, однако на встрече в Киеве флага ЕС не было.
«Ладно, так бывает в Азии или Америке. Но здесь-то режим, боготворящий Евросоюз. Тем более этого следовало бы ожидать в столице Украины, учитывая, что, бывало, за рубежом украинский президент даже за собой ставил есовскую диковинку <...> Интересно почему? Вариант первый: чтобы лишний раз тему Евросоюза не поднимать, так сказать, не наступать на больную мозоль. Вариант второй: не видать Евросоюза, как флага ЕС», — написала Захарова в воскресенье, 22 августа, в своем Telegram-канале.
В Киеве 22 августа прошла первая часть переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Встреча Зеленского и Меркель состоялась в Мариинском дворце в Киеве.
В ходе встречи Меркель заявила, что Германия «серьезно относится» к опасениям Украины по поводу строительства газопровода «Северного потока – 2». Она также отметила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года и нужно будет обсуждать продление соглашения.
Кроме того, Меркель сообщила, что хочет провести встречу в нормандском формате на уровне президентов.
Помимо этого лидеры стран обсудили ситуацию в Донбассе.
Зеленский отметил, что Киев хочет добиться постоянного прекращения огня, обмена пленными, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий.
Ранее в воскресенье мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ему не позволили присутствовать на встрече Меркель в аэропорту Борисполь. Подобный случай в его практике мэра впервые, добавил он.
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