Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы сбили самолёт с десятками пассажиров и свалили вину на Россию. История ...
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум...
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
Главная / Политика

Захарова объяснила, как "переводятся стрелки" с Киева на Москву в деле MH17

12 октября 2021, 18:45  •  89 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, как "переводятся стрелки" с Киева на Москву в деле MH17. "Гаага игнорирует очевидное", - отметила она и рассказала о демарше.
В комментарии, опубликованном на сайте ведомства, Захарова прокомментировала попавшую в СМИ информацию о дополнительном расследовании в связи с делом MH17. Речь идёт об установлении причин, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом, где происходил украинский внутренний вооружённый конфликт. МИД Нидерландов рекомендовал прекратить это допрасследование, посчитав его нецелесообразным.
По словам Захаровой, этим Нидерланды ещё раз продемонстрировали, что следуют прежним курсом – игнорируют любые данные, которые не соответствуют логике обвинения в авиакатастрофе России, и выгораживают Киев.
"Такой демарш, по своей сути, является лишь очередным подтверждением, что официальная Гаага игнорирует очевидное и озабочена лишь тем, как лучше "перевести стрелки" с Киева на Москву и спасти от любой ответственности украинские власти", - заявила официальный представитель МИД России.
Она добавила, что такое решение Нидерландов приведёт к дальнейшей политизации расследования. Следовательно, ни о какой непредвзятости и объективности по-прежнему говорить будет нельзя.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





89
Источник
Похожие новости
12 октября 2021, 01:50
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
12 октября 2021, 00:05
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего он избегал
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
12 октября 2021, 05:55
В офисе Зеленского заявили, что ситуация на Украине стала напоминать анекдот
12 октября 2021, 07:40
"Зачем это показывать?!": Вечеринка Зеленского вызвала волну гнева среди украинцев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2021, 05:50
«Мадьяров на ножи!», «Прочь с Украины!»: закарпатским венграм посыпались угрозы
07 октября 2021, 02:15
Владимир Путин. Послание Табаки
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
09 октября 2021, 05:35
Спикеру Рады посоветовали вспомнить слова Николая II
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
07 октября 2021, 08:05
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделится Украина
10 октября 2021, 17:45
Сумасшествие "за пять минут". Украина дала России шанс "сохранить лицо"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.