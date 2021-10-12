Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, как "переводятся стрелки" с Киева на Москву в деле MH17. "Гаага игнорирует очевидное", - отметила она и рассказала о демарше.

В комментарии, опубликованном на сайте ведомства, Захарова прокомментировала попавшую в СМИ информацию о дополнительном расследовании в связи с делом MH17. Речь идёт об установлении причин, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом, где происходил украинский внутренний вооружённый конфликт. МИД Нидерландов рекомендовал прекратить это допрасследование, посчитав его нецелесообразным.

По словам Захаровой, этим Нидерланды ещё раз продемонстрировали, что следуют прежним курсом – игнорируют любые данные, которые не соответствуют логике обвинения в авиакатастрофе России, и выгораживают Киев.

"Такой демарш, по своей сути, является лишь очередным подтверждением, что официальная Гаага игнорирует очевидное и озабочена лишь тем, как лучше "перевести стрелки" с Киева на Москву и спасти от любой ответственности украинские власти", - заявила официальный представитель МИД России.

Она добавила, что такое решение Нидерландов приведёт к дальнейшей политизации расследования. Следовательно, ни о какой непредвзятости и объективности по-прежнему говорить будет нельзя.