Захарова объяснила боязнь Запада проявить открытую агрессию против России

Мария Захарова. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Европа и США могут бить по нашей стране только в Сети

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о сложных отношениях между нашей страной и Западом. По словам дипломата, Европа и США до сих пор не решились на открытую агрессию против России из-за отечественной системы обороны.

Как заявила Захарова, российская система обороны просто не позволяет атаковать страну, что на Западе осознают. Дипломат добавила, что при этом иностранцы "играют в свои грязные игры" в тех областях, где чувствуют слабину России, в частности в интернет-пространстве.

Запад блокирует российские телеканалы, программы, аккаунты и так далее, демонстрируя аморальное поведение. Как добавила Захарова, Запад сам ускорил то, на что Россия долгое время не решалась – на регулирование Интернета. По ее словам, Москва испытывала неловкость, думая о том, что пора вводить новые меры и регулировать деятельность американских интернет-монополий.

Захарова отметила, что регулируя Сеть, Россия не нарушит международные нормы, потому что это уже сделал Запад.

"Сейчас готовится целый пакет документов, законопроектов, которые будут охранять и защищать как российских журналистов, как российские средства массовой информации и, конечно, нашу аудиторию от этого бесконечного невозможного беспредела",

– разразилась Захарова в эфире "России 1".

Ранее стало известно о том, что Россия возмутилась антироссийскими кампаниями в СМИ, за которыми стоит Великобритания.