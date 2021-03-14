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Захарова объяснила боязнь Запада проявить открытую агрессию против России

14 марта 2021, 17:15  •  188 • Политика
Мария Захарова. Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Европа и США могут бить по нашей стране только в Сети
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о сложных отношениях между нашей страной и Западом. По словам дипломата, Европа и США до сих пор не решились на открытую агрессию против России из-за отечественной системы обороны.
Как заявила Захарова, российская система обороны просто не позволяет атаковать страну, что на Западе осознают. Дипломат добавила, что при этом иностранцы "играют в свои грязные игры" в тех областях, где чувствуют слабину России, в частности в интернет-пространстве.
Запад блокирует российские телеканалы, программы, аккаунты и так далее, демонстрируя аморальное поведение. Как добавила Захарова, Запад сам ускорил то, на что Россия долгое время не решалась – на регулирование Интернета. По ее словам, Москва испытывала неловкость, думая о том, что пора вводить новые меры и регулировать деятельность американских интернет-монополий.
Захарова отметила, что регулируя Сеть, Россия не нарушит международные нормы, потому что это уже сделал Запад.
"Сейчас готовится целый пакет документов, законопроектов, которые будут охранять и защищать как российских журналистов, как российские средства массовой информации и, конечно, нашу аудиторию от этого бесконечного невозможного беспредела",
– разразилась Захарова в эфире "России 1".
Ранее стало известно о том, что Россия возмутилась антироссийскими кампаниями в СМИ, за которыми стоит Великобритания.

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