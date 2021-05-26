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Захарова объяснила атаку Лондона на "Северный поток-2" русофобией

26 мая 2021, 20:50  •  66 • Политика
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
Москва ответит адекватно на недружественные действия со стороны британских властей
Призыв Лондона ввести санкции против "Северного потока-2" и "Ямал – Европа" из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске можно объяснить тем, что власти Великобритании заражены русофобией. Подобные атаки со стороны министерства иностранных дел Соединенного Королевства не стали неожиданностью для Москвы.
Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в ходе традиционного своего брифинга. Она отметила, что внешняя политика Британии в последние десятилетия "перестала быть рациональной", а представители дипведомства являются заложниками одержимых русофобией ставленников местного истеблишмента.
По мнению нашего дипломата, антироссийские нападки заглушают голоса тех политиков, которые выступают за прагматичный диалог с Москвой. Захарова напомнила, чем такое поведение может закончиться для Лондона, передает РИА "Новости".
"Любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получают и получат жесткий соразмерный ответ. При этом вся ответственность за последствия для двусторонних связей будет целиком лежать на инициаторах конфронтации", – подчеркнула представитель МИД России.
Напомним, на Западе буквально началась истерия после экстренной посадки лайнера ирландской компании Ryanair 23 мая в Минске после сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту самолета находился сооснователь оппозиционного телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, и бывшего участника украинского неонацистского батальона "Азов" (запрещен в РФ) Роман Протасевич. Его задержали при проверке документов вместе с подругой – россиянкой Софией Сапегой.
Евросоюз резко раскритиковал действия белорусских властей, запретив республиканским компаниям летать в воздушном пространстве ЕС. Также коллективный Брюссель готовит новые санкции против Минска. А вот глава МИД Британии Доминик Рааб и вовсе за это "пиратство" решил наказать Москву.
Он предложил наложить рестрикции в адрес газопроводов "Северный поток – 2" и "Ямал-Европа", поскольку последний проходит из России в Польшу и Германию через Белоруссию. Англичанину не нравится, что Москва платит за транзит топлива по нему Минску. Каким образом "виновен" "СП-2", представитель Туманного Альбиона толком объяснить не смог, заявив, что случившееся в Минске не могло произойти "без молчаливого согласия Москвы".

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