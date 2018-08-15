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Захарова обвинила Украину в нарушении международного права своим «актом Магнитского»

15 августа 2018, 18:09  •  82 • Политика
Власти Украины поддаются "дурному примеру из-за океана", заявила официальный представитель МИД РФ.
Москва будет рассматривать включение в создаваемый Киевом аналог "списка Магнитского" политиков России как грубое нарушение международного права. Такое заявление сделала в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя вопрос о создании украинскими властями аналога американского "акта Магнитского".
По ее словам, это очередная попытка ввести односторонние принудительные меры вопреки международному праву и цивилизованному межгосударственному общению. Возникает впечатление, отметила Захарова, что власти Украины следуют дурному примеру вследствие влияния из-за океана, намереваясь в нарушение принципов презумпции невиновности обвинить граждан зарубежной страны в «никем не доказанных правонарушениях».
Предложенный Украиной вариант "списка Магнитского" – это пример подхода «а-ля инквизиция», отметила она. По ее словам, вероятное включение в список политиков России МИД будет расценивать «как грубое нарушение соответствующих норм международного права».

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