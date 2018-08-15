|
Захарова обвинила Украину в нарушении международного права своим «актом Магнитского»
15 августа 2018, 18:09 • 82 • Политика
Власти Украины поддаются "дурному примеру из-за океана", заявила официальный представитель МИД РФ.
Москва будет рассматривать включение в создаваемый Киевом аналог "списка Магнитского" политиков России как грубое нарушение международного права. Такое заявление сделала в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя вопрос о создании украинскими властями аналога американского "акта Магнитского".
По ее словам, это очередная попытка ввести односторонние принудительные меры вопреки международному праву и цивилизованному межгосударственному общению. Возникает впечатление, отметила Захарова, что власти Украины следуют дурному примеру вследствие влияния из-за океана, намереваясь в нарушение принципов презумпции невиновности обвинить граждан зарубежной страны в «никем не доказанных правонарушениях».
Предложенный Украиной вариант "списка Магнитского" – это пример подхода «а-ля инквизиция», отметила она. По ее словам, вероятное включение в список политиков России МИД будет расценивать «как грубое нарушение соответствующих норм международного права».
Подпишитесь на нас
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
14 августа 2018, 19:24
|
13 августа 2018, 02:56
|
10 августа 2018, 11:24
|
09 августа 2018, 08:54
|
12 августа 2018, 13:39
|
13 августа 2018, 08:54
|
09 августа 2018, 15:54