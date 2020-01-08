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Захарова обвинила США в выдумывании предлогов для прикрытия ошибок

08 января 2020, 05:09  •  63 • Политика
Политики США всегда прикрывали свои неудачи внешними факторами и выдуманными предлогами. Поэтому врагами страны были объявлены Россия и Китай, а затем страны Ближнего Востока. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда» во вторник, 7 января.
«Целый ряд политических деятелей США, у которых сосредоточены рычаги власти, регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами», — сказала Захарова, комментируя ситуацию после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Кроме того, представитель МИДа напомнила о событиях, которые произошли 20 лет назад, когда генерал армии США Колин Пауэлл настаивал на вводе американских войск в Ирак для предотвращения использования оружия массового поражения Саддамом Хусейном.
«Та «ошибка» вылилась в целую цепочку катастроф в регионе, которые далее, прорвав все плотины, превратились в огромный поток катастроф, затянув и Европу, и Азию в большом понимании. Это и миграция, и расширение террористической угрозы, и создание глобальных террористических угроз», — подчеркнула Захарова.
По ее мнению, теперь «концепция вседозволенности и собственной исключительности» насаждается всему мировому сообществу, а не только гражданам США.
Ранее во вторник Захарова обратила внимание на «ошибку» США с публикацией письма о выводе американских войск из Ирака.
Ситуация между Ираном и США обострилась после гибели генерала Касема Сулеймани при налете авиации США на Багдад. Он отвечал за организацию операций вооруженных сил Ирана за рубежом. Возглавляемое им спецподразделение «Аль-Кудс» входило в Корпус стражей исламской революции (КСИР), признанный США террористической организацией.
В Пентагоне заявили, что атака была санкционирована президентом США Дональдом Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». В ООН призвали лидеров Ирана и США «проявить максимальную сдержанность», а члены Демократической партии США призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани.
В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия американской стороны.

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