Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы...
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу П...
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
Главная / Политика

Захарова обвинила США в убийстве ЕС под маской «коллективного самоубийства»

08 марта 2022, 05:30  •  71 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 8 марта, в своем Telegram-канале назвала причину выхода Великобритании из Евросоюза, отметив, что Соединенные Штаты уничтожают ЕС, маскируя это под коллективное самоубийство.
«Вы теперь поняли, почему Британия вышла из Евросоюза? США убивают ЕС, маскируя это под коллективное самоубийство. Лондон решил еще пожить», — заявила дипломат.
По ее словам, в этом вся суть «солидарности» и «ценностей».
30 декабря 2020 года премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон подписал соглашение о торговом сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit. Он отмечал, что соглашение является «началом прекрасных отношений между Великобританией и нашими друзьями и партнерами в Европейском союзе».
В тот же день лидеры ЕС поставили свои подписи под соглашением. От имени Евросоюза соглашение подписали председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Стороны подписали три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информации, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.
Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января 2020 года.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


71
Источник
Похожие новости
07 марта 2022, 23:40
Ждём больших событий: Киев и Запад на переговорах сыграли на руку Путину
07 марта 2022, 19:35
Захарова разоблачила ложь ОБСЕ: "Функционеры убивают организацию"
07 марта 2022, 23:40
Украина расколола ЕС всего одной просьбой
07 марта 2022, 23:40
С АЭС не вышло, взялись за ГТС? Новак предупредил о подготовке Украиной газовой провокации
07 марта 2022, 23:40
Макрон потребовал уважения к России и её народу. Воевать отказался тоже
08 марта 2022, 03:10
Почему Россия не останавливает подачу газа в Европу? Ответ вице-премьера Новака
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 марта 2022, 23:40
Ждём больших событий: Киев и Запад на переговорах сыграли на руку Путину
07 марта 2022, 23:40
Спецоперация закончится, а позорные фейки Украины останутся (Анна Сочина)
07 марта 2022, 23:40
С АЭС не вышло, взялись за ГТС? Новак предупредил о подготовке Украиной газовой прово...
08 марта 2022, 03:10
Почему Россия не останавливает подачу газа в Европу? Ответ вице-премьера Новака
08 марта 2022, 00:45
«Господство в воздухе»: чем уникален российский многофункциональный истребитель Су-35
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2022, 08:20
Китайские аналитики указали на грядущую катастрофу в США: "Это самоубийство"
03 марта 2022, 06:30
"Места не останется": Эксперт назвал последствия отказа британцев от ультиматума Рогозина
05 марта 2022, 19:45
Схваченный боевик нацбата «Айдар» сдал преступные планы нацистов
06 марта 2022, 22:00
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу Пентагона на Украине
06 марта 2022, 20:15
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
06 марта 2022, 02:45
Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - источник
04 марта 2022, 11:05
Украинские вояки столкнулись с новой бедой. Но в одиночку сдаваться боятся
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.