Захарова обвинила США в убийстве ЕС под маской «коллективного самоубийства»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 8 марта, в своем Telegram-канале назвала причину выхода Великобритании из Евросоюза, отметив, что Соединенные Штаты уничтожают ЕС, маскируя это под коллективное самоубийство.

«Вы теперь поняли, почему Британия вышла из Евросоюза? США убивают ЕС, маскируя это под коллективное самоубийство. Лондон решил еще пожить», — заявила дипломат.

По ее словам, в этом вся суть «солидарности» и «ценностей».

30 декабря 2020 года премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон подписал соглашение о торговом сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit. Он отмечал, что соглашение является «началом прекрасных отношений между Великобританией и нашими друзьями и партнерами в Европейском союзе».

В тот же день лидеры ЕС поставили свои подписи под соглашением. От имени Евросоюза соглашение подписали председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Стороны подписали три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информации, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января 2020 года.