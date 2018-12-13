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Захарова обвинила США в поощрении церковного раскола и ″насаждении″ автокефалии
13 декабря 2018, 14:39 • 111 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга обвинила США во вмешательстве в религиозные дела Украины, поощрении церковного раскола и ″насаждении″ автокефалии.
В ходе своего выступления во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова прямо указала на роль Вашингтона в становлении так называемой ″единой церкви″. Дипломат обвинила США не только в поощрении церковного раскола на Украине, но также в ″насаждении″ автокефалии и активном вмешательстве в религиозные дела страны.
″Именно США вмешиваются в религиозные дела Украины, насаждают чуждую миллионам ее верующих автокефалию, всячески поощряя раскольнические шаги Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея″, - подчеркнула Захарова.
Там же она указала на то, с какой целью Вашингтон это делает. По мнению дипломата, все говорит о том, что Штаты намерены духовно разделить два братских народа.
″С единственной целью - разделить духовно народы России и Украины″, - подчеркивает Захарова.
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