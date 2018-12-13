Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп добился от Китая серьезных уступок в торговой войне
Шойгу заявил о «привилегированном» партнерстве с Индией
Ненапряжный Усик
«Принята под давлением США»: в России ответили на резолюцию Европарламента проти...
Главная / Политика

Захарова обвинила США в поощрении церковного раскола и ″насаждении″ автокефалии

13 декабря 2018, 14:39  •  111 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга обвинила США во вмешательстве в религиозные дела Украины, поощрении церковного раскола и ″насаждении″ автокефалии.
В ходе своего выступления во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова прямо указала на роль Вашингтона в становлении так называемой ″единой церкви″. Дипломат обвинила США не только в поощрении церковного раскола на Украине, но также в ″насаждении″ автокефалии и активном вмешательстве в религиозные дела страны.
″Именно США вмешиваются в религиозные дела Украины, насаждают чуждую миллионам ее верующих автокефалию, всячески поощряя раскольнические шаги Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея″, - подчеркнула Захарова.
Там же она указала на то, с какой целью Вашингтон это делает. По мнению дипломата, все говорит о том, что Штаты намерены духовно разделить два братских народа.
″С единственной целью - разделить духовно народы России и Украины″, - подчеркивает Захарова.
#Захарова: Именно #США вмешиваются в религиозные дела Украины, насаждают чуждую миллионам ее верующих автокефалию, всячески поощряя раскольнические шаги П.А.Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея. С единственной целью – разделить духовно народы России и Украины. pic.twitter.com/B3wcP4kqaP
— МИД России (@MID_RF) 13 декабря 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

111
Источник
Похожие новости
13 декабря 2018, 08:09
"Боец за Америку каждый день": Меланья рассказала, как Трамп принимает решения
12 декабря 2018, 19:09
Евросоюз готов продлить антироссийские санкции на полгода – источник
13 декабря 2018, 04:54
Консулы посетили всех задержанных после провокации в Керченском проливе моряков — МИД Украины

12 декабря 2018, 22:24
Украинские "провидцы" готовят провокации в Донбассе, но "кнопка" находится в Вашингтоне - Стариков
13 декабря 2018, 08:09
В Пентагоне заявили, что наступление Турции в Сирии может угрожать солдатам США
13 декабря 2018, 08:09
Российских биатлонистов обвинили в допинговых нарушениях двухлетней давности
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
13 декабря 2018, 11:24
Высылкой журналистки Бойко на Украину ей подпишут ″смертный приговор″, уверен Коротче...
13 декабря 2018, 03:09
Киевляне - журналисту «КП»: Это вы в Москве войны не хотите, а мы в ней живем
13 декабря 2018, 01:24
Эксперт объяснил закупку Украиной газа в Европе по рекордно высокой цене
13 декабря 2018, 01:39
Минимальный разгон и вверх по вертикали: Новейший МиГ-35 показал себя в полете
13 декабря 2018, 01:39
"Путин дает понять США, что "он может играть в нашем дворе" - эксперты...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
11 декабря 2018, 22:12
Юрий Бойко раскрылся
12 декабря 2018, 01:09
Незалежная «в положении»: пустые поезда, злые таксисты и Порошенко со всех экранов
09 декабря 2018, 03:24
Помнит ли Литва о геополитических основах своего существования?
07 декабря 2018, 12:24
Все ради выборов: Что ждет Украину после отказа от «Большого договора» с Россией
12 декабря 2018, 12:39
″Украинским властям поперек горла стояла″: В исчезновении журналистки Бойко в Москве заподозрили СБУ
10 декабря 2018, 02:09
ПВО Сирии отразили атаку на аэропорт Дамаска - СМИ
07 декабря 2018, 02:39
«Петро, вези все что есть»: Порошенко призвали не останавливаться на переброске десантников к границам с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.