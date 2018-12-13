Захарова обвинила США в поощрении церковного раскола и ″насаждении″ автокефалии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга обвинила США во вмешательстве в религиозные дела Украины, поощрении церковного раскола и ″насаждении″ автокефалии.

В ходе своего выступления во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова прямо указала на роль Вашингтона в становлении так называемой ″единой церкви″. Дипломат обвинила США не только в поощрении церковного раскола на Украине, но также в ″насаждении″ автокефалии и активном вмешательстве в религиозные дела страны.

″Именно США вмешиваются в религиозные дела Украины, насаждают чуждую миллионам ее верующих автокефалию, всячески поощряя раскольнические шаги Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея″, - подчеркнула Захарова.

Там же она указала на то, с какой целью Вашингтон это делает. По мнению дипломата, все говорит о том, что Штаты намерены духовно разделить два братских народа.

″С единственной целью - разделить духовно народы России и Украины″, - подчеркивает Захарова.