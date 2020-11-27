Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американский солдат рассказал, как хотел проучить "русских недоносков"...
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
Распевая песни Высоцкого, бросились в атаку: Русские за 25 минут трижды унизили ...
Главная / Политика

Захарова обвинила ОЗХО в фальсификации докладов по химоружию

27 ноября 2020, 18:45  •  101 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На Смоленской площади увидели закат организации
Репутация Организации по запрещению химического оружия уже давно подорвана Западом публикациями фальшивых отчетов о якобы химатаках сирийскими войсками и применением РФ "Новичка". Об этом сегодня заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
По ее словам, "ее (ОЗХО) репутация, наши дорогие западные партнеры, уже подорвана давно вами же", передает "Интерфакс".
"Подорвана она непрекращающимися скандалами вокруг сфальсифицированных докладов по химическим провокациям в Сирии", – отметила Захарова.
Она подчеркнула, что "это не просто уничтожило ее авторитет", а "в принципе поставило вопрос о ее будущем".
Дипломат указала на тот факт, что единственная страна-участница ОЗХО, а именно Соединенные Штаты до сих пор не уничтожили свой арсенал химоружия. Более того, с 80-х годов прошлого века продолжаются "научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", связанные с химическими веществами нервно-паралитического действия.
"Как это ни покажется удивительным, они квалифицируются по политическим соображениям на Западе под русским названием "Новичок"", – утверждает наш дипломат.
По ее данным, американцы зарегистрировали около 140 патентов, имеющих отношения к разработкам боевого химоружия. В качестве яркого примера того, что на Западе целый ряд стран владеют формулой "Новичка", а значит могут его синтезировать и производить, она привела историю с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Захарова полагает, что знаниями о чудо-яде, кроме США, обладают Германия, Франция, Швеция.
Дипломат назвала "нечистоплотными" попытки Запада обвинить Россию в государственной программе по созданию химоружия ради очередного повода надавить на Москву новыми санкциями.
Ранее Навальный, который продолжает сидеть на шее немецкого народа, находясь в статусе уважаемого берлинского пациента, правда, вывезенного под надзор спецслужб куда-то в германскую пастораль, объявил своим европейским кормильцам, что старые антироссийские санкции не работают. Блогер призвал наложить рестрикции в отношении наших олигархов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
27 ноября 2020, 07:45
"Дьявол кроется в деталях": Германия ответила на 75 вопросов по "делу Навального", Сосновский оценил
27 ноября 2020, 01:20
"Лучше буду бензином лечиться": Украинские "патриоты" вылили ушат помоев на Россию из-за вакцины
27 ноября 2020, 01:20
Загадочная смерть российского военного в Армении: Тело нашли за пределами воинской части
27 ноября 2020, 13:15
Незалежная может лишиться последнего рынка сбыта
27 ноября 2020, 11:25
"Северного потока-2" не будет: на Украине убедились в востребованности ГТС
27 ноября 2020, 04:05
"Венгерский гуляш с ушами"? В Будапеште не на шутку обиделись на немцев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2020, 11:30
У США может появиться военная база на Азовском море
26 ноября 2020, 16:10
Распевая песни Высоцкого, бросились в атаку: Русские за 25 минут трижды унизили США
22 ноября 2020, 02:10
Пашинян посмел принизить Россию: Флаги выносят лишь для "любимых" гостей?
25 ноября 2020, 02:35
Гордон заявил о диверсии в России. Скабеева ответила: "Дима реально псих"
25 ноября 2020, 23:40
Жительница Донецка загнала в угол генерала СБУ
25 ноября 2020, 04:25
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
25 ноября 2020, 00:45
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.