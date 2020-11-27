Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

На Смоленской площади увидели закат организации

Репутация Организации по запрещению химического оружия уже давно подорвана Западом публикациями фальшивых отчетов о якобы химатаках сирийскими войсками и применением РФ "Новичка". Об этом сегодня заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

По ее словам, "ее (ОЗХО) репутация, наши дорогие западные партнеры, уже подорвана давно вами же", передает "Интерфакс".

"Подорвана она непрекращающимися скандалами вокруг сфальсифицированных докладов по химическим провокациям в Сирии", – отметила Захарова.

Она подчеркнула, что "это не просто уничтожило ее авторитет", а "в принципе поставило вопрос о ее будущем".

Дипломат указала на тот факт, что единственная страна-участница ОЗХО, а именно Соединенные Штаты до сих пор не уничтожили свой арсенал химоружия. Более того, с 80-х годов прошлого века продолжаются "научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", связанные с химическими веществами нервно-паралитического действия.

"Как это ни покажется удивительным, они квалифицируются по политическим соображениям на Западе под русским названием "Новичок"", – утверждает наш дипломат.

По ее данным, американцы зарегистрировали около 140 патентов, имеющих отношения к разработкам боевого химоружия. В качестве яркого примера того, что на Западе целый ряд стран владеют формулой "Новичка", а значит могут его синтезировать и производить, она привела историю с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Захарова полагает, что знаниями о чудо-яде, кроме США, обладают Германия, Франция, Швеция.

Дипломат назвала "нечистоплотными" попытки Запада обвинить Россию в государственной программе по созданию химоружия ради очередного повода надавить на Москву новыми санкциями.

Ранее Навальный, который продолжает сидеть на шее немецкого народа, находясь в статусе уважаемого берлинского пациента, правда, вывезенного под надзор спецслужб куда-то в германскую пастораль, объявил своим европейским кормильцам, что старые антироссийские санкции не работают. Блогер призвал наложить рестрикции в отношении наших олигархов.

