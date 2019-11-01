Захарова обвинила НАТО в "сотрясании воздуха"

Руководство НАТО продолжает сотрясать воздух. Об этом заявила в интервью URA.ru пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Ранее руководство военного альянса заявило о том, что отказывается восстанавливать нормальные отношения с Москвой. Организация также не признаёт референдум от 2014 года, по итогам которого Крым вошёл в состав России.

Как заявила Захарова, позиция Москвы по полуострову давно известна. Так, президент России Владимир Путин заявил о том, что вопрос о принадлежности Крыма окончательно закрыт.

Дипломат также не видит смысла в комментировании каждого ультиматума НАТО. Однако не исключено, что вскоре последует официальный ответ российского МИД.

"Подобные заявления - это просто сотрясание воздуха", - заявил она.