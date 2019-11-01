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Захарова обвинила НАТО в "сотрясании воздуха"

01 ноября 2019, 02:54  •  77 • Политика
Мария Захарова обвинила НАТО в пустом"сотрясании воздуха", которое заключается в требовании вернуть Крым Украине.
Руководство НАТО продолжает сотрясать воздух. Об этом заявила в интервью URA.ru пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Ранее руководство военного альянса заявило о том, что отказывается восстанавливать нормальные отношения с Москвой. Организация также не признаёт референдум от 2014 года, по итогам которого Крым вошёл в состав России.
Как заявила Захарова, позиция Москвы по полуострову давно известна. Так, президент России Владимир Путин заявил о том, что вопрос о принадлежности Крыма окончательно закрыт.
Дипломат также не видит смысла в комментировании каждого ультиматума НАТО. Однако не исключено, что вскоре последует официальный ответ российского МИД.
"Подобные заявления - это просто сотрясание воздуха", - заявил она.

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