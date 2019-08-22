Захарова обвинила Киев в безнаказанных гонениях на журналистов

В ходе выступления на полях Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" Захарова отметила, что молчание международного сообщества дает Киеву чувство уверенности в безнаказанности политики репрессий против сотрудников СМИ, а также побуждает его вести тотальную зачистку информационного пространства.

Заявления новых властей Украины носили демократический характер, в них звучало уважение к принципам и свободам международного сообщества и Европейского континента, отметила дипломат. Однако на деле ничего не меняется к лучшему, подчеркнула она.

"По крайней мере, эта динамика точно не заметна", - добавила Захарова. По ее словам, Украина борется со свободой не только в своей стране, но и в России, пытаясь распространить туда свою пропаганду при поддержке западных кураторов и внешних игроков.