Захарова обвинила Би-би-си в предвзятости к РФ из-за коронавируса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила британский телеканал Би-би-си в предвзятом освещении действий страны в борьбе с коронавирусом.

«Всё, тотально всё, что идет о России, про Россию, из России, — это тщательный подбор слов, выражений и эмоций, которые должны формировать негативное восприятие действительности. Под словом «тщательный» понимаю «тенденциозный», «предвзятый», «ангажированный», — написала она в Facebook в субботу, 18 апреля.

Дипломат отметила, что принимаемые Россией меры для борьбы с инфекцией, в частности режим самоизоляции и отмена парада Победы 9 мая, в изложении телеканала «должны поставить крест» на восприятии страны «как части общей мировой реальности».

Кроме того, Захарова подчеркнула, что в Великобритании штрафуют или угрожают штрафами российским СМИ за несбалансированную подачу информации, однако именно действиям телеканала необходимо дать оценку.

«Давно пора дать оценку этой холодной расчетливости. Ни милосердия, ни сострадания, только исполнение заказа. Да, и хочется больше новостей о самой Британии на Би-би-си. Не стесняйтесь, вам есть что показать», — заключила она.

В марте Никулинский районный суд Москвы оштрафовал телеканал BBC World News за нарушение российского законодательства. Также был оштрафован главный редактор телеканала Екатерина Якушенко.