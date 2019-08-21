Захарова: обсуждения формата G8 должны вестись в профессиональной сфере

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Обсуждения возможности возвращения к формату G8 должны вестись не в публичной, а в профессиональной сфере. Об этом заявила в среду ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Должны быть сформированы предложения, если они есть и переданы российской стороне на рассмотрение. Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если "семерка" хочет позиционировать себя как серьезный формат", - подчеркнула дипломат.

Президент США Дональд Трамп заявил 20 августа журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом о том, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. По данным источника телекомпании CNN в администрации американского лидера, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон провели во вторник вечером телефонную беседу, в ходе которой сошлись во мнении относительно того, что участие России в саммите G7 в 2020 году было бы целесообразным. С такой идеей, как сообщается, выступил лидер Франции. Телекомпания отмечает, что Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите Группы семи, который пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".