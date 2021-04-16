Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за &q...
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о ...
Главная / Политика

Захарова обрушилась на Вашингтон из-за новой порции обвинений России: "Домыслы и фобии"

16 апреля 2021, 21:50  •  51 • Политика
Официальный представитель МИД Мария Захарова обрушилась на Вашингтон из-за новой порции обвинений России. "Домыслы и фобии", - заявила она. Речь идёт о приписываемой русским выплате компенсации за смерть американских солдат в Афганистане.
Реакцию Министерства иностранных дел России вызвали обвинения, прозвучавшие от пресс-секретаря Белого дома. В ходе брифинга было сказано, что Россия якобы платила талибам* за убийства военнослужащих США в Афганистане.
Мария Захарова потребовала от Вашингтона предоставить доказательства, конкретные факты, которые позволили сделать подобное заявление. Утверждения представителя Белого дома она назвала голословными.
"В очередной раз заявляем, что прозвучавшие обвинения являются не чем иным, как домыслами и фобиями американского разведсообщества", - сказано в официальном комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Дипломат напомнила, что всё ещё поступает информация о пособничестве Соединённых Штатов террористическим группировкам в Афганистане. В качестве примера Захарова назвала ИГИЛ**. Кроме того, есть информация о планах Вашингтона усилить разведприсутствие в Афганистане, хотя анонсирован вывод оттуда американских войск.
"Уверены, что данные обстоятельства вызывают серьёзную обеспокоенность не только в России, но и в других странах региона. Ожидаем от американской стороны разъяснений на этот счёт", - говорится в комментарии.
* ЧЛЕНЫ "ДВИЖЕНИЯ ТАЛИБАН" - ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОЙ ЗАПРЕЩЕНА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
** ИГИЛ - ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОЙ ЗАПРЕЩЕНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "украинской истерикой"
16 апреля 2021, 04:25
Украинский посол был серьёзен, но вызвал лишь ухмылку: "Удивительный человек что-то перепутал"
16 апреля 2021, 02:35
ФСБ России обвинили в провокации. Украинцам не поверили: "Может, им спьяну показалось?"
16 апреля 2021, 13:35
Шойгу начистоту высказался о Крыме и Путине: "Досталось - и слава Богу"
16 апреля 2021, 06:15
"Наши две великие страны": Байден внезапно сменил риторику, но русские не поверили
16 апреля 2021, 06:15
Крым защитят от иностранных кораблей: Минобороны опубликовало список закрываемых зон Чёрного моря
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "у...
16 апреля 2021, 06:15
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "оборон...
16 апреля 2021, 04:25
Украинский посол был серьёзен, но вызвал лишь ухмылку: "Удивительный человек что...
16 апреля 2021, 02:35
ФСБ России обвинили в провокации. Украинцам не поверили: "Может, им спьяну показ...
16 апреля 2021, 13:35
Шойгу начистоту высказался о Крыме и Путине: "Досталось - и слава Богу"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 апреля 2021, 14:50
Сбежавший за границу экс-замглавы СБУ Дмитрий Нескромный готов сорвать покров тайны с гражданства Владимира Зеленского
11 апреля 2021, 01:35
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит ВСУ
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
11 апреля 2021, 21:45
Русские не ссорятся с Турцией, просто бьют по больным точкам. Каким будет наказание?
11 апреля 2021, 09:50
"Это невозможно": кто захватил власть под боком у России
10 апреля 2021, 03:35
"У турок действительно рекорд": Россия может "закрыть" Турцию вовсе не из-за COVID - Норкин
13 апреля 2021, 02:10
Украинцам собрались объяснить, за что они будут проливать кровь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.