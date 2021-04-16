Официальный представитель МИД Мария Захарова обрушилась на Вашингтон из-за новой порции обвинений России. "Домыслы и фобии", - заявила она. Речь идёт о приписываемой русским выплате компенсации за смерть американских солдат в Афганистане.

Реакцию Министерства иностранных дел России вызвали обвинения, прозвучавшие от пресс-секретаря Белого дома. В ходе брифинга было сказано, что Россия якобы платила талибам* за убийства военнослужащих США в Афганистане.

Мария Захарова потребовала от Вашингтона предоставить доказательства, конкретные факты, которые позволили сделать подобное заявление. Утверждения представителя Белого дома она назвала голословными.

"В очередной раз заявляем, что прозвучавшие обвинения являются не чем иным, как домыслами и фобиями американского разведсообщества", - сказано в официальном комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Дипломат напомнила, что всё ещё поступает информация о пособничестве Соединённых Штатов террористическим группировкам в Афганистане. В качестве примера Захарова назвала ИГИЛ**. Кроме того, есть информация о планах Вашингтона усилить разведприсутствие в Афганистане, хотя анонсирован вывод оттуда американских войск.

"Уверены, что данные обстоятельства вызывают серьёзную обеспокоенность не только в России, но и в других странах региона. Ожидаем от американской стороны разъяснений на этот счёт", - говорится в комментарии.

* ЧЛЕНЫ "ДВИЖЕНИЯ ТАЛИБАН" - ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОЙ ЗАПРЕЩЕНА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

** ИГИЛ - ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОЙ ЗАПРЕЩЕНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.