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Захарова обратилась с просьбой к западным СМИ: "Хотелось бы спланировать отпуск"

16 февраля 2022, 11:00  •  69 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась с просьбой к западным СМИ. "Хотелось бы спланировать отпуск", - отметила она.
Ироничной просьбой Мария Захарова подвела итог под "вторжениями России" на Украину. Очередная дата, которую "точно" называл Запад, снова провалилась - нападения не произошло, паника оказалась дутой. В частности, официальный представитель МИД обратилась к "западным средствам дезинформации", таким как Bloomberg, The New York Times, The Sun и прочие, огласить "график наших "вторжений" на предстоящий год.
"Хотелось бы спланировать отпуск", - написала Захарова в Telegram-канале.
Напомним, сегодня произошло единственное "вторжение" на Украину. Во время ночной прямой трансляции Reuters с киевского Майдана послышался "признак нападения" России на Украину. На видео слышен фоновый звук, в котором можно узнать советский гимн. Больше ничего интересного за 9 часов трансляции не произошло.

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