Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась с просьбой к западным СМИ. "Хотелось бы спланировать отпуск", - отметила она.

Ироничной просьбой Мария Захарова подвела итог под "вторжениями России" на Украину. Очередная дата, которую "точно" называл Запад, снова провалилась - нападения не произошло, паника оказалась дутой. В частности, официальный представитель МИД обратилась к "западным средствам дезинформации", таким как Bloomberg, The New York Times, The Sun и прочие, огласить "график наших "вторжений" на предстоящий год.

"Хотелось бы спланировать отпуск", - написала Захарова в Telegram-канале.

Напомним, сегодня произошло единственное "вторжение" на Украину. Во время ночной прямой трансляции Reuters с киевского Майдана послышался "признак нападения" России на Украину. На видео слышен фоновый звук, в котором можно узнать советский гимн. Больше ничего интересного за 9 часов трансляции не произошло.