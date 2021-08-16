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Захарова обратилась к США с вопросом по поводу Афганистана
16 августа 2021, 11:55 • 107 • Политика
В МИД РФ обратили внимание на нехарактерное для Вашингтона молчание
Белый дом, который обычно быстренько реагирует на любое, по его мнению, нарушение прав человека, о котором узнает из соцсетей, фактически игнорирует ситуацию в Кабуле, где тысячи людей в прямом эфире взывают к США о помощи. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
После того, как о своей власти в Афганистане заявил "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), многие местные и иностранные граждане решили покинуть страну. В аэропорту Кабула возникла давка. Военные стреляют на поражение. Есть погибшие. Но на такое нарушение прав человека Вашингтон не отвечает, отметила Захарова в своем телеграм-канале.
"Афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина",
– приводит слова дипломата Общественная служба новостей.
США начали вывод войск из Афганистане в апреле 2021 года. Талибы сразу активизировались, захватывая сначала небольшие населенные пункты на окраинах страны, а в последние дни получили контроль над всей территорией и заявили об "окончании войны".
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