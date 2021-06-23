Захарова обнажила "дыры" в военной политике Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала совет Украине по поводу реализации американского гранта.

Американское агентство по международному сотрудничеству выделило грант для Украины размером 2,5 млн долларов. Он направлен на расследование военных преступлений и преступлений против человечества, а также на увеличение экспертности юристов, следователей и рост числа международных судов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала Украине, как стоило бы потратить американские деньги.

"Хочется верить, что хотя бы часть из 2,5 млн долл. США пойдёт на расследование обстоятельств трагических событий в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Если благодаря гранту удастся найти и наказать виновных, то такое развитие событий можно будет только поприветствовать", - написала Захарова в своём телеграм-канале.

Она посоветовала обратить внимание на нарушение прав жителей Донбасса со стороны Киева, а также призвала реализовать свободу слова на Украине и не препятствовать работе журналистов из России. Она напомнила, что Киев запретил писать и говорить открыто по-русски.

"Очень хочется надеяться, что грантополучатель сможет повысить компетенцию в области международного права и у самих киевских властей. Особенно в части, касающейся обязательности исполнений резолюций СБ ООН", - сказала дипломат.

Она отметила, что если бы Украина исполнила Минские соглашения, которые проходили через Совбез ООН, то "и гранты тратить бы не пришлось".