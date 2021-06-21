Захарова обнажила казус со взорванной у авианосца США бомбой: "Как это вписывается?"

Ранее президент США Джо Байден говорил о необходимости преодолеть климатический кризис в мире. Авианосец же испытывали с помощью водородной бомбы.

Американский авианосец Gerald R. Ford прошел испытания с помощью взрыва водородной бомбы. Это было необходимо для проверки систем судна.

Издание The Drive сообщает, что для подобных испытаний необходимо три взрыва. Первый был 18 июня, около побережья Флориды. Взрыв вызвал сотрясение 3,9 баллов по шкале Рихтера.

Взрывы демонстрируют как реагируют системы и установки на авианосце поблизости от эпицентра взрыва. Для этого на судне установили специальное оборудование, которое показывало как работают все системы: от бортовых компьютеров до ядерного реактора.

Также испытание проходит и для экипажа – выясняется насколько он готов к устранению повреждений. Взрывы неподалеку от судна показывают какие процессы будут в случае успешной атаки. Тест указывает на слабые места.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту новость, указав на несоответствие действий и слов со стороны США.

"Как это вписывается в американскую климатическую доктрину?", - задалась вопросом дипломат.

Она также припомнила недавние слова Байдена о том, что необходимо обеспечить "устойчивое будущее" и что наступила эпоха, когда нужно избежать "худших последствий в климатическом кризисе".