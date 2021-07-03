Захарова обнародовала самоубийственную для Запада историю. НАТО и ЕС смолчали

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обнародовала самоубийственную для Запада историю, о которой молчат НАТО и ЕС.

Речь идёт о недавних откровениях исландца Тордарсона, который выступает ключевым свидетелем по делу журналиста Джулиана Ассанжа. Тордарсон некогда работал в Wikileaks, а затем сдал основателя портала.

Американская сторона представляла его как информатора ФБР, который с самого начала был внедрён в проект, чтобы разоблачить Ассанжа. И якобы Ассанж попросил его "взломать исландское правительство".

Однако сам Тордарсон в разговоре с исландской газетой "Стундин" представил совершенно другую версию событий. По его словам, его никто не просил ничего взламывать, а всю информацию он получал от неких "третьих лиц". Вероятнее всего, речь идёт о сотрудниках ФБР. В пользу этой версии также свидетельствует то, что США завели несколько дел против Тордарсона (исландец обвиняется в финансовых махинациях и сексуальных домогательствах к несовершеннолетним) именно в тот период времени.

Из всего этого следует, что ФБР сфабриковало дела против Тордарсона, а взамен на снятие обвинений передало флешку с секретными данными, чтобы журналист подставил Ассанжа, а потом оговорил его в суде. Параллельно ФБР подставило и Исландию, слив телефонные переговоры высокопоставленных политиков.

Это самоубийственная для западных либеральных ценностей история. И ведь ни один саммит ЕС или НАТО даже не коснулся судьбы Ассанжа, - пишет Мария Захарова в Telegram.

Напомним, что Ассанж сейчас находится в британской тюрьме Белмарш. В США ему грозит 175 лет тюремного заключения.