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Захарова об обстановке в Судане: Переворот остановлен, заговорщики схвачены

23 сентября 2021, 23:10  •  82 • Политика
Захарова прокомментировала развитие ситуации в Судане после попытки военного переворота. "Подтверждаем поддержку усилий Верховного (Суверенного) Совета, а также действующего гражданского правительства Судана", - заявила дипломат.
В МИД России отреагировали на развитие ситуации в Судане, где была предпринята попытка военного переворота. С заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Речь идёт о происшествии в ночь с 20 на 21 сентября в столице страны Хартуме. Группа военных попыталась захватить власть в Судане. По имеющейся информации, гражданским властям удалось арестовать организаторов заговора.
Подтверждаем поддержку усилий Верховного (Суверенного) Совета, а также действующего гражданского правительства Судана по укреплению мира и стабильности в республике,
- прокомментировала ситуацию Мария Захарова.
Она добавила, что Россия призывает все политические силы Судана к урегулированию противоречий исключительно мирными средствами и на основе широкого национального диалога. Также Москва призывает всех участников политического процесса отказаться от действий, которые могут привести к эскалации напряжённости.
Рассчитываем, что дружественный нам Судан успешно преодолеет сложности, связанные с нынешним переходным этапом своего развития,
- подытожила дипломат.
Напомним, что в Судане должна была быть построена база ВМФ России. В начале июня этого года начальник Генштаба Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн заявил о пересмотре соответствующего договора. В частности, речь шла о внесении изменений в документ до того, как он будет полностью ратифицирован.

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