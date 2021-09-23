Захарова об обстановке в Судане: Переворот остановлен, заговорщики схвачены

Захарова прокомментировала развитие ситуации в Судане после попытки военного переворота. "Подтверждаем поддержку усилий Верховного (Суверенного) Совета, а также действующего гражданского правительства Судана", - заявила дипломат.

В МИД России отреагировали на развитие ситуации в Судане, где была предпринята попытка военного переворота. С заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Речь идёт о происшествии в ночь с 20 на 21 сентября в столице страны Хартуме. Группа военных попыталась захватить власть в Судане. По имеющейся информации, гражданским властям удалось арестовать организаторов заговора.

Подтверждаем поддержку усилий Верховного (Суверенного) Совета, а также действующего гражданского правительства Судана по укреплению мира и стабильности в республике,

- прокомментировала ситуацию Мария Захарова.

Она добавила, что Россия призывает все политические силы Судана к урегулированию противоречий исключительно мирными средствами и на основе широкого национального диалога. Также Москва призывает всех участников политического процесса отказаться от действий, которые могут привести к эскалации напряжённости.

Рассчитываем, что дружественный нам Судан успешно преодолеет сложности, связанные с нынешним переходным этапом своего развития,

- подытожила дипломат.

Напомним, что в Судане должна была быть построена база ВМФ России. В начале июня этого года начальник Генштаба Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн заявил о пересмотре соответствующего договора. В частности, речь шла о внесении изменений в документ до того, как он будет полностью ратифицирован.