|
Захарова об идее западных спецслужб с мигрантами: "Реально план-катастрофа"
08 сентября 2021, 23:50 • 71 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила сведения о том, как Запад намерен избежать наплыва мигрантов.
Мария Захарова в своём телеграм-канале дала оценку инициативе западных спецслужб по мигрантам. В телеграм-канале "Дипломатический источник" сообщили, что западные спецслужбы предлагают странам - соседям Афганистана разместить мигрантов.
В частности, говорится, что европейцы щедро оплатят такой "приют" для афганских беженцев. По версии инсайдера, таким образом на Западе намерены избежать потока афганских мигрантов к себе.
"А вот это реально план-катастрофа, если натовцы продавят вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами, - заметила Мария Захарова. - Европе мало не покажется. Хотя они этого ещё не понимают, похоже".
Ранее в Афганистане сообщили о скорой инаугурации нового правительства.
Напомним, что в августе талибы взяли контроль над страной, занимавший пост президента Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.
Подпишитесь на нас
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 сентября 2021, 06:10
|
07 сентября 2021, 04:46
|
02 сентября 2021, 06:30
|
05 сентября 2021, 08:45
|
04 сентября 2021, 06:10
|
06 сентября 2021, 11:20
|
04 сентября 2021, 06:10