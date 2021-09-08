Захарова об идее западных спецслужб с мигрантами: "Реально план-катастрофа"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила сведения о том, как Запад намерен избежать наплыва мигрантов.

Мария Захарова в своём телеграм-канале дала оценку инициативе западных спецслужб по мигрантам. В телеграм-канале "Дипломатический источник" сообщили, что западные спецслужбы предлагают странам - соседям Афганистана разместить мигрантов.

В частности, говорится, что европейцы щедро оплатят такой "приют" для афганских беженцев. По версии инсайдера, таким образом на Западе намерены избежать потока афганских мигрантов к себе.

"А вот это реально план-катастрофа, если натовцы продавят вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами, - заметила Мария Захарова. - Европе мало не покажется. Хотя они этого ещё не понимают, похоже".

Ранее в Афганистане сообщили о скорой инаугурации нового правительства.

Напомним, что в августе талибы взяли контроль над страной, занимавший пост президента Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.