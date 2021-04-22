Захарова о высылке дипломатов России из стран Запада: "Сезонное обострение"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высылку русских дипломатов западными странами "сезонным обострением" в "политической природе стран" и заявила, что к такому не привыкать.

Высылку дипломатов России из стран Запада прокомментировала Мария Захарова. Она назвала это «сезонным обострением».

По ее мнению, такой шаг – это очередная этап политики сдерживания, который пришел следом за незаконных, односторонних санкций, введение стоп-листов.

«Это у них там на Западе сезонное, как мы поняли. Что-то происходит в политической природе этих стран и начинается обострение. Это мы тоже переживем", - сказала она.

Ранее Чехия обвинила русские спецслужбы в причастности к инциденту в Врбетице, в 2014 году там произошел взрыв на складе боеприпасов. Из-за предъявленного обвинения Чехия выслала из Праги 18 русских дипломатов.

Сегодня члены Евросоюза обсуждали коллективную высылку дипломатов России в поддержку Чехии.