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Захарова о высылке дипломатов России из стран Запада: "Сезонное обострение"
22 апреля 2021, 18:05 • 78 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высылку русских дипломатов западными странами "сезонным обострением" в "политической природе стран" и заявила, что к такому не привыкать.
Высылку дипломатов России из стран Запада прокомментировала Мария Захарова. Она назвала это «сезонным обострением».
По ее мнению, такой шаг – это очередная этап политики сдерживания, который пришел следом за незаконных, односторонних санкций, введение стоп-листов.
«Это у них там на Западе сезонное, как мы поняли. Что-то происходит в политической природе этих стран и начинается обострение. Это мы тоже переживем", - сказала она.
Ранее Чехия обвинила русские спецслужбы в причастности к инциденту в Врбетице, в 2014 году там произошел взрыв на складе боеприпасов. Из-за предъявленного обвинения Чехия выслала из Праги 18 русских дипломатов.
Сегодня члены Евросоюза обсуждали коллективную высылку дипломатов России в поддержку Чехии.
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