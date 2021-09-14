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Захарова о вмешательстве США: Массив данных - колоссальный
14 сентября 2021, 21:55 • 113 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова вернулась к теме вмешательства США в выборы в России. Она подтвердила, что массив данных, который есть в наличии, колоссальный.
Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломатический источник опубликовало информацию о наличии "колоссального массива" данных, связанных с вмешательством США в выборы в России.
"Изложенная в статье "Коммерсанта" информация соответствует действительности", - заявила Мария Захарова в беседе с ТАСС.
Официальный представитель МИД России уже затрагивала данную тему. Она говорила о данных Роскомнадзора. Ведомству удалось установить, что техническая поддержка приложения "Умное голосование" осуществляется с IP-адресов, зарегистрированных преимущественно в США. Разработчики приложения связаны со штаб-квартирой Минобороны Соединённых Штатов - Пентагоном.
Царьград ранее рассказывал, что "Умное голосование" - разработка Пентагона, и попытка США влиять на итоги выборов в России доказана. Параллельно Запад готовит общественность к тому, чтобы поставить результаты выборов в Государственную думу под сомнение. Москве пора сделать из этого непреложного факта практические выводы.
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