Мария Захарова рассказала о том, какими были переговоры с Украиной по поводу спецоперации Москвы: "Цирк каждый раз". Она также сообщила, что представители разведок государств НАТО приглашали на разговоры граждан России, которые контактировали с нашими дипломатами за границей.

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова передала в эфире "России 1", что представители разведок нескольких государств НАТО приглашали на разговоры граждан России, которые контактировали с нашими дипломатами за границей.

Официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства подчеркнула, что все эти связи, которые вызвали беспокойство Запада, были совершенно обычными и открытыми.

Тем не менее сотрудники польских, прибалтийских и американских разведывательных структур пытались установить перечень контактов лиц, общавшихся с русскими дипломатами. Представители спецслужб, в частности, обращались за этим к нашим гражданам в аэропортах.

Захарова, кроме того, прокомментировала промежуточные итоги переговоров с Киевом по операции России на Украине. Она заметила, что в рамках закрытого процесса переговорщики со стороны Незалежной декларировали одно, а позже публично вещали совсем другое.

Таким образом, киевский режим продолжает поставлять в информационное пространство "вал фейков и вал лжи" - как об освободительной кампании России, так и о ходе встреч с представителями Москвы, подчеркнула дипломат.