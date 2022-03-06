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Захарова о том, какими были переговоры с Украиной: "Цирк каждый раз"
06 марта 2022, 17:55 • 219 • Политика
Мария Захарова рассказала о том, какими были переговоры с Украиной по поводу спецоперации Москвы: "Цирк каждый раз". Она также сообщила, что представители разведок государств НАТО приглашали на разговоры граждан России, которые контактировали с нашими дипломатами за границей.
Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова передала в эфире "России 1", что представители разведок нескольких государств НАТО приглашали на разговоры граждан России, которые контактировали с нашими дипломатами за границей.
Официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства подчеркнула, что все эти связи, которые вызвали беспокойство Запада, были совершенно обычными и открытыми.
Тем не менее сотрудники польских, прибалтийских и американских разведывательных структур пытались установить перечень контактов лиц, общавшихся с русскими дипломатами. Представители спецслужб, в частности, обращались за этим к нашим гражданам в аэропортах.
Захарова, кроме того, прокомментировала промежуточные итоги переговоров с Киевом по операции России на Украине. Она заметила, что в рамках закрытого процесса переговорщики со стороны Незалежной декларировали одно, а позже публично вещали совсем другое.
Таким образом, киевский режим продолжает поставлять в информационное пространство "вал фейков и вал лжи" - как об освободительной кампании России, так и о ходе встреч с представителями Москвы, подчеркнула дипломат.
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