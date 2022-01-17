Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Европа, твой ход! На претензии к "Газпрому" русские нашли два простых ...
Госсекретарь США обратился к Москве и разозлил русских: Выметайтесь!
"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев &quo...
Нуланд проговорилась о планах против России. Русские превратили это в анекдот: &...
Главная / В мире

Захарова о терзаниях ЕС из-за газа: "Так сказать, страдаем, но не просто так"

17 января 2022, 22:35  •  134 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обрисовала, как сейчас в Европе не могут разобраться в стратегии по газу.
Стратегия европейских политиков, у которых есть возможность нормализовать ситуацию с обеспечением газа, идет вразрез с обычной логикой. Об этих хитросплетениях в своём телеграм-канале порассуждала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она указала, что из-за продолжающегося кризиса цен на энергоносители в Европе немецкие коммунальные предприятия совместно с властями направили голландским соседям запрос об увеличении объёмов поставок на текущий и следующий отопительные сезоны в размере дополнительных 1,1 млрд кубометров газа.
У Нидерландов это вызвало удивление, поскольку немцы выступали против разработки нидерландцами новых газовых месторождений в Северном море.
На этом фоне Берлин отказывается обстоятельно и практично подойти к проекту "Северный поток - 2", который в текущей ситуации был бы кстати европейским потребителям.
"Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в Киеве, что уже полностью готовый к использованию "Северный поток - 2" "пока не соответствует европейскому законодательству". Так сказать, страдаем, но не просто так, а в связи с более чем принципиальными соображениями", - отметила Захарова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



134
Источник
Похожие новости
16 января 2022, 01:35
В ожидании гарантий безопасности: почему США и НАТО заявили о готовности к новым переговорам с Россией
17 января 2022, 01:35
Милан – территория ислама, или Непрошибаемая толерантность
16 января 2022, 22:35
«Настаиваем на решении этой ситуации»: Песков высказался о высокой напряжённости на границе России и Украины
17 января 2022, 18:30
Американец заснял гору выпотрошенных посылок на путях. На самом деле всё ещё хуже
16 января 2022, 22:05
Переговоры по гарантиям безопасности для России содержали "ядерный намёк" - NYT
17 января 2022, 00:55
В сфере влияния: как США и ЕС намерены выстраивать политику в отношении России
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 января 2022, 05:40
"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев "отв...
17 января 2022, 15:00
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушка ВТО...
17 января 2022, 09:10
Генерал СБУ призвал Зеленского обманом попасть в Кремль. Русские подсказали три спосо...
17 января 2022, 10:55
Назарбаев умер? Неожиданное заявление прозвучало в прямом эфире: "Похоронили&quo...
17 января 2022, 08:35
Поворот на Север: Россия отказалась выбирать между Западом и Востоком
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2022, 01:25
"Мы обогнали русню опять!": Самый скандальный министр в правительстве Казахстана и его цитаты
11 января 2022, 08:30
"Нам это и нужно": Генерал-майор ФСБ описал новый путь России фразой Екатерины II
15 января 2022, 16:55
"Грядёт резня": Украинский нардеп рассекретил планы по раздаче оружия на границе
13 января 2022, 02:30
Что так сильно напугало НАТО: Политолог объяснил "Ээээ... Давайте ещё поговорим"
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана
12 января 2022, 18:55
США выступили с открытой угрозой России: Будет тяжелее, чем в 2014
16 января 2022, 22:05
Россия может вывести силы из Калининградской области? Песков сделал важное объявление
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.