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Захарова о терзаниях ЕС из-за газа: "Так сказать, страдаем, но не просто так"
17 января 2022, 22:35 • 134 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обрисовала, как сейчас в Европе не могут разобраться в стратегии по газу.
Стратегия европейских политиков, у которых есть возможность нормализовать ситуацию с обеспечением газа, идет вразрез с обычной логикой. Об этих хитросплетениях в своём телеграм-канале порассуждала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она указала, что из-за продолжающегося кризиса цен на энергоносители в Европе немецкие коммунальные предприятия совместно с властями направили голландским соседям запрос об увеличении объёмов поставок на текущий и следующий отопительные сезоны в размере дополнительных 1,1 млрд кубометров газа.
У Нидерландов это вызвало удивление, поскольку немцы выступали против разработки нидерландцами новых газовых месторождений в Северном море.
На этом фоне Берлин отказывается обстоятельно и практично подойти к проекту "Северный поток - 2", который в текущей ситуации был бы кстати европейским потребителям.
"Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в Киеве, что уже полностью готовый к использованию "Северный поток - 2" "пока не соответствует европейскому законодательству". Так сказать, страдаем, но не просто так, а в связи с более чем принципиальными соображениями", - отметила Захарова.
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