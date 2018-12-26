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Захарова о провокациях Украины: терпение не безгранично
26 декабря 2018, 14:39 • 231 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможность новой провокации Украины в Керченском проливе.
Reuters
«Когда ожидать провокацию? Очень хочется надеяться, что нам не придётся переживать её заново. Потому что, ещё раз говорю, то просто беспрецедентное терпение и действительно, по-настоящему дружеское отношение России, которое было продемонстрировано в отношении Украины и украинского народа, — это всё тоже не безгранично. Потому что той ситуацией и минимизацией последствий... занимались не один час», — сказала Захарова, отвечая на вопрос журналиста.
По её словам, было задействовано очень много людей для того, чтобы последствия не были катастрофичными.
Ранее секретарь национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал новый проход военных кораблей страны через Керченский пролив. Глава СНБО назвал данный вопрос принципиальным и отметил, что с проходом судов «нельзя медлить».
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России, в связи с чем были задержаны вместе с членами команды.
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