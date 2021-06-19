Захарова о приостановлении военной помощи Украине: "Где Кулеба?"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о приостановлении военной помощи Украине от США. Она спросила: "Где Кулеба-то с разгромным заявлением?"

Ранее американское издание Politico сообщило о приостановлении США военной помощи Украине на сумму более 100 миллионов долларов. В пакет входят системы ПВО малой дальности, стрелковое оружие и противотанковое вооружение.

Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина достигла определённых договорённостей с США перед встречей Джо Байдена с Владимиром Путиным. Он сообщил, что страна не будет исполнять никаких решений, принятых в Женеве 16 июля.

Также президент Украины Владимир Зеленский говорил, что стране придётся создать "самую сильную армию в Европе".