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Захарова о приостановлении военной помощи Украине: "Где Кулеба?"
19 июня 2021, 01:20 • 27 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о приостановлении военной помощи Украине от США. Она спросила: "Где Кулеба-то с разгромным заявлением?"
Ранее американское издание Politico сообщило о приостановлении США военной помощи Украине на сумму более 100 миллионов долларов. В пакет входят системы ПВО малой дальности, стрелковое оружие и противотанковое вооружение.
Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина достигла определённых договорённостей с США перед встречей Джо Байдена с Владимиром Путиным. Он сообщил, что страна не будет исполнять никаких решений, принятых в Женеве 16 июля.
Также президент Украины Владимир Зеленский говорил, что стране придётся создать "самую сильную армию в Европе".
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