Захарова о нежелании Вашингтона отвечать за инцидент в Черном море: "А что так?"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала просьбы Белого дома и Пентагона адресовать вопросы по инциденту с нарушением границ России британского эсминца Defender.

По словам Захаровой, инцидент произошел в северо-западной части Черного моря во время подготовки к учениям Sea Breeze, которые проводятся под непосредственным командованием США. Поэтом вопросы к Белому дому и Пентагону вполне уместны.

Также Захарова отметила, что во время инцидента на борту корабля находились спецназовцы не только из Великобритании, но и из Украины и США.

"В таких условиях "мирный проход" британского эсминца не мог не согласовываться с "большим братом", - отметила Мария Захарова.

Инцидент с нарушением границ России в Черном море британским эсминцем Defender произошел 24 июля. Корабль, двигаясь из Одессы в Батуми, прошел через территориальные воды России в районе мыса Фиолент в получасе хода от Севастополя. Сторожевой корабль погранвойск РФ после предупреждения по установленной процедуре открыл предупредительный огонь.