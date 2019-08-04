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Захарова: новые санкции США в отношении РФ доказывают сфабрикованность "дела Скрипалей"

04 августа 2019, 17:54  •  80 • Политика

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Введение США новых санкций против российской стороны по "делу Скрипалей" доказывает сфабрикованный характер расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Это еще одно огромное, мощнейшее доказательство того, что вся история про Скрипалей выдумана, что она является провокативной <...> По крайней мере, выдумана та ее часть, которая презентована Британией, Лондоном, правительством Терезы Мэй в качестве официальной версии. Вот это полностью себя дискредитировавшая история", - сказала Захарова, комментируя введение США новых санкций против российской стороны по "делу Скрипалей".

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что второй пакет американских санкций в отношении Москвы по "делу Скрипалей" является откровенной провокацией, рассчитанной на пропагандистский эффект. При этом она отметила, что, несмотря на санкционное давление, Россия продолжит поступательное развитие, укрепление экономики и обороноспособности, наращивание влияния на международной арене.

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