Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Косачев: От перестановки госсекретарей отношение США к России не изменится
Лавров обвинил США в невыполнении последней резолюции ООН по Сирии
Мария Захарова рассказала об истерике, которую закатили власти Британии
Надолго не задержался
Главная / Политика

Захарова: ни одно британское СМИ в России работать не будет, если Лондон закроет RT

13 марта 2018, 20:54  •  234 • Политика

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон примет решение о прекращении вещания телеканала RT. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today", - сказала Захарова.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom допустил возможность лишения российской телекомпании лицензии на вещание в стране, если власти Великобритании придут к выводу, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери стояла Россия.

В свою очередь RT усмотрела в мерах британского регулятора действия вне его функционала. "Мы не согласны с позицией Ofcom", - говорится в поступившем во вторник в ТАСС сообщении телеканала. "Связывая RT с не относящимися к делу вопросами, Ofcom объединяет свою роль регулятора вещания с ролью государства. RT остается важным голосом в новостном пространстве Великобритании, освещая крайне важные, но игнорируемые события и мнения, в том числе многих депутатов и других британских общественных деятелей, которые были отстранены центральными СМИ от общественных дискуссий", - заявили в RT.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно- паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings ("Молтингс") в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее данным, само отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери: "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь, мы никакого отношения к этому не имеем". Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному в инциденте в Солсбери.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

234
Источник
Похожие новости
13 марта 2018, 17:39
МИД РФ: Лондон должен понимать, что угрозы санкций против Москвы не останутся без ответа
13 марта 2018, 20:54
Захарова: ни одно британское СМИ в России работать не будет, если Лондон закроет RT
13 марта 2018, 07:54
Посольство РФ в США: доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипаля нет

Загрузка...
13 марта 2018, 03:24
СМИ: Британская COBRA снова соберется ради дела Скрипаля
13 марта 2018, 19:39
Зампредседателя ЦИК пообещал 5 лет тюрьмы за попытку повторно проголосовать
13 марта 2018, 19:39
Лавров обвинил США в невыполнении последней резолюции ООН по Сирии
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
11 марта 2018, 09:09
Итоги недели. Грядёт европейская весна
10 марта 2018, 16:54
Казахские националисты вспомнили об "Оренбургском коридоре"
07 марта 2018, 17:24
Американский эсминец протестировал на России новую систему РЭБ
07 марта 2018, 01:09
Глава Нацразведки США предупредил Украину о грядущих беспорядках и досрочных выборах
10 марта 2018, 10:24
"Большой одесский шум, похожий на работу..."
13 марта 2018, 09:54
Хуже, чем преступление. Строительство корветов проекта 20386 - ошибка
10 марта 2018, 23:24
"Что он там делал, плевки отрабатывал?": Коллега Шейнина вскрыл лицемерие украинского радикала
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.