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Захарова не подтвердила запрет на визы для россиян из-за санкций

27 февраля 2022, 02:30  •  157 • Политика
Информации о сложностях или отмене выдачи виз для российских граждан вследствие антироссийских санкций у МИД РФ нет, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в субботу, 26 февраля.
«На данный момент у меня нет таких данных. Я знаю, что они пересматривают соглашение об облегченном визовом режиме, он касается дипломатов, официальных лиц. Там есть целая категория граждан, которые получали визы в облегченном порядке. Это они пересматривают. Что они в принципе закрывают нам получение виз, я такого не слышала», — рассказала она YouTube-каналу «Соловьев LIVE».
Захарова уточнила, что официально контакты между Россией и Евросоюзом сохранены.
«Официально они у нас не разорваны. Мы получили решение относительно Совета Европы, но это не национальное качество, а организация, где мы больше не находимся», — пояснила она.
25 февраля министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что экономическая и финансовая ситуация в России в целом стабильна. Правительство и ЦБ России приняли меры для обеспечения финансовой стабильности в стране благодаря накопленным золотовалютным резервам и средствам Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это позволяет относиться к западным санкциям как к ожидаемым и прогнозируемым мерам.
Санкции стран Запада последовали в ответ на решение президента России Владимира Путина 24 февраля провести специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого украинский лидер Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.
21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня. В присутствии руководителей республик президент РФ также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
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