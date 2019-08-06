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Захарова не напугала? МИД Германии не стал менять свою позицию по "мирным митингам"
06 августа 2019, 01:09 • 61 • Политика
МИД Германии не стал менять свою позицию по "мирным митингам" в Москве, несмотря на обвинения со стороны Марии Захаровой во вмешательстве во внутренние дела России.
Министерство иностранных дел ФРГ прокомментировало обвинения в свой адрес, озвученные российскими дипломатами.
Напомним, ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскритиковала попытки Германии и США вмешаться во внутренние дела Москвы. В частности, немецкие дипломаты возмутились действиями правоохранителей, заявив о том, что задержания участников несанкционированного митинга 3 августа в Москве якобы не соответствовали "мирному характеру протестов".
Захарова также указала на публикации спонсируемого Берлином издания Deutsche Welle, в которых журналисты призывали российских граждан выходить на улицы.
Как рассказали в МИД ФРГ, они уже довели свои вчерашнюю и сегодняшнюю позиции до российских коллег, с чем и была связана реакция Захаровой.
"В этой связи мы, конечно, доведем это ясно по внутренним каналам в переговорах, которые там ведет наше посольство", - цитирует РИА Новости комментарий пресс-секретаря ведомства Марии Адебар.
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