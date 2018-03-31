Захарова не исключает причастности британских спецслужб к делу Скрипаля

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МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Сокрытие Лондоном информации по делу об отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может говорить о причастности к этому инциденту британских спецслужб. Об этом в интервью "Пятому каналу", выдержки из которого опубликованы в субботу на сайте телеканала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У нас нет информации по этому делу до сих пор. Единственные официальные вводные, которые мы получили от Великобритании, пришли <...> относительно улучшения состояния Юлии Скрипаль. Поэтому говорить о причастности Великобритании и официальных лиц к этой истории напрямую сложно, но подозрения в этом есть", - сказала она, добавив, что "сокрытие информации, неразглашение деталей случившегося наводит на мысль о том, что, действительно, к этому могут быть причастны, в частности, британские спецслужбы".

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что Великобритания проводит "колоссальную пропагандистскую работу" по вовлечению собственных и мировых СМИ, а также общественности и политических "тяжеловесов" в оказание идеологического давления на Россию. "Давления с целью вынудить Россию признать вину, которая вообще не на чем не основана", - отметила она.

"Ситуация вся - рукотворная. Это не просто "так получилось", это не от недопонимания, это от сознательного желания вывести всю историю, связанную с объявлением России врагом <...>, на новый уровень", - заключила она.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.